Fructele și legumele proaspete, la control. Probleme multe Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) a verificat 2008 operatori economici și producatori agricoli persoane fizice de pe toata filiera de comercializare a fructelor și legumelor proaspete, care s-au soldat cu amenzi in valoare totala de 172.550 de lei și 394 de sancțiuni cu avertisment. Avand in vedere ca in aceasta perioada volumul de legume și fructe prezente in piețe este in creștere, intensitatea acțiunilor de control devine proporționala cu cantitațile valorificate. Controalele de conformitate cu standardele de comercializare efectuate de MADR, ca autoritate competenta, se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

