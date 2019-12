Fructele şi legumele, pe locurile 4 şi 5 în topul produselor vândute în retailul modern din România (analiză) Fructele si legumele s-au clasat pe locurile 4 si 5 in topul produselor vandute in retailul modern din Romania in ultimul an, dupa carne, tigari si bere, potrivit datelor prezentate la un eveniment dedicat exclusiv industriei de fructe si legume. "Raioanele de fructe si legume proaspete din marile lanturi de retail modern atrag tot mai multi consumatori romani, chestiune care se reflecta si in vanzarile inregistrate de comercianti. In ceea priveste topul vanzarilor pentru categoria fructelor, acesta este reprezentat de banane, mere, portocalele, lamai, struguri, avocado, clementine si pepene rosu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

