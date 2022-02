Fructele roşii protejează de criza cardiacă Consumul regulat de fructe rosii este benefic impotriva infarctului de miocard. O echipa de cercetatori de la Scoala de sanatate publica Harvard (Boston) arata ca trei portii pe saptamina de afine, mure, cirese, capsuni, zmeura, portocale rosii si prune, cu alte cuvinte fructe bogate in antociani (pigment din clasa flavonoidelor), actioneaza favorabil asupra sanatatii arterelor. Acesti compusi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

