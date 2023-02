Fructele care trebuie mâncate dimineața. Așa poți slăbi mai repede decât ai crezut Fructele sunt una dintre cele mai bune modalitați de a-ți alimenta corpul cu antioxidanți și vitamine pentru o pierdere in greutate sanatoasa. Daca vrei sa maximizezi impactul pe care dieta ta il are asupra starii tale de bine și sa-ți urmarești obiectivele de pierdere in greutate, afla care sunt fructele care trebuie mancate dimineața. Daca […] The post Fructele care trebuie mancate dimineața. Așa poți slabi mai repede decat ai crezut appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor vor sa iși revina la silueta lor, dupa sarbatorile de iarna și perioada in care au profitat de mancarurile tradiționale. Iata ca acum aceștia iși doresc sa slabeasca și sa revina la masurile pe care le cunosc, așa ca fac eforturi in aceasta direcție. Doamnele trebuie sa știe ca…

- Unul dintre cei mai controversați sportivi ai Romaniei trece printr-un divorț incomod. Cu toate acestea, pilotul pare sa-și fi gasit, deja, liniștea in brațele altei domnișoare. Deși se afla, in prezent, arestat la domiciliu, barbatul pare extrem de fericit alaturi de noua lui partenera. Despre cine…

- Anul 2022, pe langa faptul ca a fost un an greu economic, a fost și un al al recordurilor, daca ne referim la creditele bancare. recordul consta in creșterea creditelor acordate, in valoare totala record de peste 41 de miliarde de lei la jumatatea anului 2022. Asta se traduce intr-un numar și mai mare…

- Informația momentului, din partea Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremur important in aceasta dimineata. Un nou seism a avut loc sambata, 17 decembrie, in zona seismica Vrancea. A inregistrat peste 4 grade pe scara Richter, potrivit specialiștilor.…

- Deși o mașina electrica poate costa mai mult decat omologul sau pe benzina, vehiculele care ruleaza fara combustibil iți garanteaza ca vei economisi bani pe termen lung. In ultimii ani, acest trend a luat avant in toata lumea, inclusiv in Romania. Ca sa-ți faci o idee, doar in Statele Unite exista peste…

- Selecționerul Braziliei a primit o veste proasta. Previziunea lui nu se adeverește și Neymar nu va juca in meciul de luni, cu Elveția, dupa ce a parasit in lacrimi terenul la partida cu Serbia. Starul brazilian are afectate ligamentele de la glezna dreapta. Selecționerul Braziliei, ultimele vești despre…

- Unele dintre cele mai eficiente trucuri pentru casa au fost descoperite din intamplare. Te-ai intrebat vreodata ce se intampla daca pui fructele intr-un bol cu orez? Ai putea crede ca asocierea nu ar avea niciun efect, dar te inșeli! Cand vei vedea rezultatul, dupa doar cateva ore de așteptare, vei…