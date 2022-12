Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu este una dintre persoanele publice din Romania care se bucura de o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare. Aceasta impartașește cu urmaritorii sai detalii din viața ei profesionala, dar și din cea personala. Claudia Patrașcanu a trecut in ultimii trei ani prin momente…

- Specialiștii au identificat o serie de factori care ar influența destul de mult durata vieții. Totul a pornit de la descoperirile facute in urma cu mai mulți ani, atunci cand intr-o țara, mai mulți localnici au aniversat 100 de ani sau chiar unii dintre ei au trecut de acest prag.

- Compania de asigurari de viata Aegon Romania a inregistrat in primul semestru al acestui an o crestere de 8,2% a primelor brute subscrise (PBS), comparativ cu primul semestru al anului trecut, confirmand preocuparea romanilor pentru sanatatea lor si pentru solutii de protectie in caz de neprevazut.…

- Intr-o perioada in care grijile, fricile, anxietatea și depresia ne-au copleșit pe mulți dintre noi, am cautat raspunsuri la intrebarile care ne macina. Va invitam sa citiți in continuare un interviu de suflet cu Paul Avram Tukaram, fondatorul Detox Sufle

- Muzicianul american Jerry Lee Lewis, unul dintre pionierii stilului rock-and-roll, cunoscut pentru piese de mare succes, precum „Great Balls Of Fire”, a murit la varsta de 87 de ani, a anuntat vineri agentul sau. Reprezentantul lui Jerry, Zach Farnum, a confirmat ca artistul a murit in casa sa din Memphis,…

- Un nou trend care circula pe TikTok ii indeamna pe tineri sa iși lipeasca buzele cu banda adeziva inainte de culcare. Care sunt motivele care stau la baza acestei metode nebunești, care le-ar putea pune viața in pericol utilizatorilor.

- Ce i-am cere unui duh fermecat trimis pe pamant sa ne indeplineasca o dorința? Timp. Ce pierdem inconștient, ce nu prețuim și regretam apoi, ce irosim iresponsabil? Timpul. Tarziu, dupa ce realizezi ca ți se scurge printre degete, incepi sa iei alte decizii de viața. Cauți soluții sa nu mai pierzi ore…