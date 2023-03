Stiri pe aceeasi tema

- Peste 540 de replici ale celor doua cutremure din judetul Gorj au fost produse pana in prezent, patru doar in ultimele ore. Specialistii INFP anunta ca activitatea seismica din zona Gorj este in continuare intensa si pot aparea replici ale celor doua cutremure cu magnitudinea peste 5, unele putand avea…

- Specialiștii avertizeaza! Urmeaza foamete crunta. Gripa aviara face ravagii in toata lumea. Potrivit medicilor veterinari si expertilor in boli, vom avea o problema pe tot parcursul anului, pentru ca boala a devenit endemica pentru prima data la unele pasari salbatice care transmit virusul pasarilor…

- Cafeaua este bautura cea mai consumata de catre oameni, insa aceasta nu este recomandata sa fie bauta la orice ora a zilei. Experții considera ca cel mai bun moment pentru a bea cafeaua este intre 9.30 și 11.00 dimineața. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Meteorologii au emis in urma cu puțin timp un nou cod galben de ceața. Conform Serviciului Meteorologic de Stat, avertizarea meteorologica este valabila pe tot teritoriul țarii. Codul galben intra in vigoare astazi, la ora 18:00 și va fi valabil pina simbata, ora 12:00. „In intervalul menționat pe arii…

- In aceste zile fenomenele de gripa și raceala sunt la ordinea zilei. Din pacate, se vorbește deja de o posibila epidemie. Dar, daca nu ești un adept al pastilelor, și cauți metode naturale, ai nimerit unde trebuie. Azi iți propunem sa afli care sunt alimentele care te feresc de gripa și raceala și ce…

- Mii de cazuri de infecții acute respiratorii și pneumonii au fost inregistrate in județul Constanța, conform reprezentanților DSP, iar numarul cazurilor de gripa a crescut de cinci ori intr-o saptamana. Conform reprezentanților DSP, pe raza județului Constanța s-au inregistrat 3546 infecții acute ale…

- Dușurile reci sunt perfecte pentru toata lumea datorita beneficiilor sale. Deși sunt neplacute, ele contribuie la sanatatea organismului nostru. Doar cinci minute petrecute sub jetul de apa rece va face ca viața noastra sa se schimbe.

- Dincolo de aglomerație, podurile, pasarelele sau viaductele devin adevarate capcane pentru șoferi. Deși apasa pedala de accelerație increzatori cand vad ca temperaturile nu au ajuns la limita de ingheț, pe construcțiile suspendate poleiul provoaca accidente in lanț, așa cum s-a intamplat recent la Brașov.…