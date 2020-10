Fructele care au puţine calorii. Poţi să mănînci cîte vrei fără să te îngraşi Fructele au, de regula, mult zahar, de aceea nu trebuie consumate seara, dar atunci cind ții o dieta, este bine sa ai in vedere fructele cu puține calorii, pe care sa le consumi cu incredere pe toata perioada curei. Fructele sint absolut necesare in dieta zilnica,chiar și atunci cind ești la dieta. Este cunoscut faptul ca fructele au mult zahar,de aceea nu trebuie consumate seara,ci neaparat la 1 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Folosita in salate, sosuri sau in deserturi, para a fost mentionata inca din Antichitate. Filosoful si scriitorul grec Homer a scris in"Odiseea" despre para ca este “un dar de la zei”. Cu toate acestea, perele nu sunt indicate oricui pentru ca pot provoca balonare, gaze si dureri stomacale.

- Amalia Nastase a povestit in emisiunea “La cina” cum a reușit sa slabeasca 30 de kilograme in jumatate de an."Nu am facut sport. Sa te apuci de sport la 96 de kg… e un pic extrem. Am ținut o dieta, cu un medic nutriționist. O dieta care m-a ajutat sa ințeleg ce faceam prost, ce nu aveam voie……

- Fructele și legumele sunt extrem de importante pentru sanatatea organismului uman. Dar nu toate ne fac bine, mai ales daca avem și alte boli sau afecțiuni. Fructele care au cel mai mult zahar trebuie ocolite de cei care au probleme de metabolism sau sufera de inflamații. Fructele care au cel mai mult…

- BUCURESTI, 20 sept – Sputnik. Nutriționiștii au numit alimente considerate sarace in calorii, dar care, de fapt, impiedica pierderea in greutate. Rosa Maria Espinosa a menționat intr-un interviu acordat ziarului spaniol La Vanguardia ca in unele produse care sunt considerate sanatoase, producatorii…

- Delicioase, suculente si carnoase, prunele au un consinut scazut de calorii, mai exact 46 calorii la 100 g si nu contin grasimi saturate, cu toate acestea, ele ne furnizeaza minerale si vitamine. Prunele au si proprietati diuretice, de stimulare a sistemului nervos, hepatice, de dezintoxicare si laxative.…

- Vara este cea mai buna perioada din an pentru a profita din plin de fructe și legume proaspete, de aromele și explozia de antioxidanți pe care le conțin. Antioxidanții sunt compuși care se gasesc in mod natural in fructe și legume. Rolul acestora este de a proteja celulele corpului de efectele negative…

- Antioxidanții sunt compuși care se gasesc in mod natural in fructe și legume. Rolul lor este de a proteja celulele corpului de efectele negative ale substanțelor prooxidative, adica radicalii liberi pe care corpul nostru ii produce in mod natural pentru a se proteja de agresiunea agenților exogeni (substanțe…

- Antioxidanții sunt compuși care se gasesc in mod natural in fructe și legume. Rolul acestora este de a proteja celulele corpului de efectele negative ale substanțelor prooxidative, adica radicalii liberi pe care corpul nostru ii produce in mod natural pentru a se proteja de agresiunea agenților exogeni…