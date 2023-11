Fructe și legume care nu se păstrează împreună Pastrarea fructelor și legumelor proastete in casa este o idee foarte buna atunci cand vrei sa ai mereu la indemana ceva sanatos și hranitor de mancare. Cu toate acestea, exista cateva reguli pe care este bine sa le cunoaștem, unele dintre acestea fiind despre fructe și legume care nu se pastreaza impreuna. Iata cum poți depozita in condiții cat mai potrivite fructele și legumele:Unele lucruri sunt mai bine sa fie ținute la distanța, inclusiv anumite fructe și legume pe care nu ar trebui sa le pastrați niciodata impreuna. Sigur, este ușor sa-ți pui toata sacoșa de la piața in același sertar sau… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile au crescut radical in ultima perioada, inclusiv in ceea ce privește fructele și legumele. Ca sa nu le prapadim și sa le lasam sa se strice, le putem pune la pastrat. Iata cele mai utile modalitați, care vor ajuta alimentele sa se mențina in forma buna o perioada lunga de timp. Cum pastram…

- Legumele congelate sunt alegerea perfecta pentru gospodine atunci cand vor sa gateasca o ciorba in sezonul rece, insa anumite legume nu se mai gasesc proaspete. Cum se gatesc legumele congelate, de fapt, aflați in randurile urmatoare. Cum se gatesc legumele congelate Legumele congelate sunt disponibile…

- Un centru regional de colectare a legumelor si fructelor dotat cu un concentrator industrial pentru producerea sucurilor, cu diverse facilitati, va urma sa fie amenajat in localitatea Mihailesti pe o suprafata de 1 hectar. In curand in judetul Buzau va fi demarata construirea unui centru regional de…

- Pentru a te bucura de o experiența placuta dupa fiecare baie, trebuie sa ai grija ca prosoapele tale sa fie impecabile. Asta inseamna ca ele sa fie spalate de fiecare data in mașina de spalat, la temperatura protrivita. Sigur ca, nu toata lumea respecta aceasta regula esențiala, preferand sa foloseasca…

- Te-ai intrebat vreodata ce poți face cu bananele verzi? Fructele necoapte nu sunt pe placul tuturor, dar uneori nu gasim altele mai bune in supermarket. Afla, insa, ca exista o modalitate de a le coace in doar doua minute. Nu dai greș cu acest truc, toate gospodinele ar trebui sa il știe. Cum coci bananele…

- SOLUȚII cu ingrediente naturale pentru a curața legumele și fructele de pesticideCand vine vorba de indepartarea microbilor și a daunatorilor de pe fructe și legume, cel mai bine este sa le spalam cu apa curata. Vom obține rezultate mai bune daca spalam fructele și legumele tratate cu pesticide sub…

- Anul acesta va incepe construcția a 6 din cel 15 centre de colectare legume-fructe, prin Casa Unirea, a anunțat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu. Ministrul spera ca toate cele șase centre sa fie finalizate la finele lui august 2024. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale…

- 1. De ce ar trebui sa pastram medicamentele in frigider?Stabilitatea și eficacitatea medicamentelor: Multe medicamente au nevoie de o temperatura stabila pentru a-și pastra eficacitatea. De exemplu, unele antibiotice sau medicamente biologice pot fi afectate de variațiile de temperatura și umiditate.…