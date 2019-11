Stiri pe aceeasi tema

- Filmul de animatie „Regatul de gheata II/ Frozen II” a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend si incasarile generate il pozitioneaza, momentan, pe locul al doilea intre cele mai bune debuturi de anul acesta in cinematografele romanesti, scrie news.ro.„Frozen II” a generat,…

- Lungmetrajul „Frozen 2“ a debutat in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de 127 de milioane de dolari, stabilind un record pentru o animatie lansata in luna noiembrie. In Romania, filmul Disney a avut al doilea cel mai bun weekend de debut al anului dupa „Razbunatorii: Sfarsitul jocului“.

- Lungmetrajul „Frozen 2” a debutat in box office-ul nord-american de weekend cu incasari de 127 de milioane de dolari, stabilind un record pentru o animatie lansata in luna noiembrie, scrie news.ro.Debutul „Frozen 2” este al treilea cel mai bun pentru un film de animatie, dupa „Incredibles…

- Disney a facut public primul trailer al filmului de animatie „Frozen 2”, la cinci ani de la succesul inregistrat cu primul desent animat din Regatul de Gheata. „Frozen 2” va avea premiera in Statele Unite pe 22 noiembrie 2019. Este de așteptat ca și in Romania filmul sa poata fi vazut la aceeași data.…

- Filmul „Joker”, regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix si Robert De Niro in distributie, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, potrivit news.ro.In al doilea final de saptamana de la premiera, lungmetrajul a generat incasari de 55 de milioane de dolari,…

- JOKER, filmul regizat de Todd Phillips, premiat la Venetia cu Leul de Aur, a fost vizionat de 96.830 de spectatori si a generat incasari de 2.110.334 de lei, potrivit cifrelor oferite News.ro de Cinemagia. Arthur Fleck este un barbat singuratic, abuzat, cu probleme mintale, care, pe masura…

- Filmul „Joker” a avut un debut excelent in box-office-ul american. Personajul interpretat de Joaquin Phoenix a reușit sa stranga aproape 10 milioane de americani in cinematografe, avand incasari de 93 de milioane de $ dupa primul weekend. Urmatorul film, la mare distranța, a fost Abominable, filmul…

- Joi, 26 septembrie 2019, ora 20:30, in premiera naționala in Italia, Asociatia Culturala Romano-Italiana Propatria din Roma și Accademia di Romania in Roma, in colaborare cu Centrul Saint Louis – Institutul...