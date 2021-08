Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man (22 de ani) este titular in meciul amical dintre Parma și Stegen Stegona, primul al „cruciaților” din aceasta vara. Partida a inceput la ora 18:00 și poate fi urmarita liveVIDEO pe GSP.ro. Valentin Mihaila (21 de ani) se reface dupa o accidentare și nu este in lotul Parmei. live » Parma…

- Portarul Gianluigi Buffon "va fi liderul unei echipe talentate", a declarat pentru Gazzetta dello Sport presedintele clubului Parma, Kyle Krause, care spera sa revina dupa un singur an in Serie A. Considerat unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului, Buffon a revenit, la 43 de…

- Valentin Mihaila, atacantul in varsta de 21 de ani, retrogradat cu Parma in Serie B, ar fi pe lista Atalantei, care cauta inlocuitor pentru slovenul Josip Ilicic, 33 de ani Parma a retrogradat, vrea sa-i pastreze și in Serie B pe Dennis Man și Valentin Mihaila, dar e posibil ca ei sa ramana in elita…

- Echipa italiana de fotbal Parma, la care evolueaza romanii Valentin Mihaila si Dennis Man, a anuntat miercuri achizitionarea mijlocasului spaniol Adrian Bernabe, format la academiile cluburilor Espanyol si FC Barcelona, care s-a aflat din 2018 sub contract cu Manchester City, informeaza EFE. Bernabe,…

- Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (21) vor continua la Parma și in Serie B. Clubul le-a setat prețurile celor doi fotbaliști transferați din Romania, iar presa dezvaluie ca mai multe oferte pentru cei doi au fost deja refuzate. Singura condiție in care Dennis Man și Valentin Mihaila ar putea…

- ​Antrenorul Enzo Maresca a fost numit la conducerea tehnica a echipei Parma, la care evolueaza Dennis Man si Valentin Mihaila, a anuntat gruparea italiana. El îl înlocuieste pe Roberto D'Aversa.În vârsta de 41 de ani, Marseca este la prima experienta de antrenor principal…

- Enzo Maresca (41 de ani) este noul antrenor de la Parma. Sezonul viitor, ii va pregati pe Dennis Man și Valentin Mihaila in Serie B. Parma a anunțat ca italianul Enzo Maresca este noul antrenor principal al echipei. Maresca vine de la echipa U23 a celor de la Manchester City, alaturi de care a caștigat…

- Formatia Sampdoria Genova a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Parma, in ultima etapa a campionatului Italiei. Sampdoria s-a impus in fata Parmei, la care Dennis Man si Valentin Mihaila nu au fost in lot, prin golurile marcate de Quagliarella (20), Colley (44) si Gabbiadini…