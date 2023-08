Stiri pe aceeasi tema

- Risc tot mai ridicat de conflict in Marea Neagra. Dupa Statele Unite, acum Marea Britanie avertizeaza ca Rusia ar putea ataca nave civile. Servicile secrete britanice spun ca au observat miscari suspecte ale flotei ruse la Marea Neagra. Consiliul NATO-Ucraina s-a reunit de urgenta la Bruxelles. Intr-un…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost pe Insula Șerpilor, ca sa marcheze 500 de zile de la inceputul razboiului. Vineri, Turcia a anunțat ca susține oficial aderarea Ucrainei la NATO. A spus-o președintele Recep Erdogan, in timpul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau de la Kiev. Numai…

- Președintele Putin este un pasionat de istorie, deși nu intr-un mod bun sau inofensiv. Istoria este o acoperire utila pentru regimul sau corupt și pradator, care nu are radacini in trecutul mai profund al Rusiei.

- Populatia Germaniei a crescut cu 1,3%, pana la 84,4 milioane, cel mai mare salt anual de la reunificarea tarii in urma cu mai bine de trei decenii. Cresterea de 1,12 milioane de persoane s-a datorat exclusiv strainilor care s-au mutat in Germania, a aratat marti biroul de statistica Destatis intr-un…

- Jurnaliștii de la The Daily Beast au realizat un reportaj in Ucraina, incercand sa afle cum traiesc oamenii, in timp ce in jurul lor este razboi. Jurnaliștii au constat faptul ca oamenii sunt extrem de suparați din cauza corupției din Ucraina, din cauza faptului ca mulți oameni cu bani au fugit din…

- La inceputul razboiului, un sentiment puternic de patriotism a cuprins Ucraina, zeci de mii de barbați și femei oferindu-se voluntari pentru a participa la apararea țarii, scrie The Daily Beast. Granițele cu Polonia și Moldova nu erau doar pline de refugiați care fugeau din calea razboiului, dar și…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a participat, miercuri, la reuniunea anuala la nivel ministerial a Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), care s-a desfașurat la sediul Organizației din Paris.

- Liderii G7 au convenit sa "sprijine Ucraina atat timp cat va fi nevoie in fața razboiului ilegal de agresiune al Rusiei", potrivit unei declarații comune emise sambata la Hiroshima, in Japonia."Ne angajam sa ne intensificam sprijinul diplomatic, financiar, umanitar și militar pentru Ucraina, sa creștem…