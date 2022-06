Stiri pe aceeasi tema

- Soferii de autocamioane care ies din Romania catre Ucraina pe la punctul de trecere a frontierei Siret asteapta 16 ore pentru a trece granita. Aglomeratie pentru camioane, la iesirea din tara, este si la Isaccea, Galati, Negru Voda si Giurgiu, in timp ce pentru autoturisme timpul de asteptare este mare…

- In afara cozilor de la vama Siret, multe camioane au așteptat si la Isaccea, Galati, Negru Voda si Giurgiu, mai arata datele publicate duminica dimineața, 19 iunie, de Poliția de Frontiera. Recordul zilei in ceea ce priveste timpul de asteptare a fost la vama Siret, unde soferii de camion asteapta 960…

- Camioanele goale și cele care transporta marfuri perisabile vor avea un culoar special la trecerea prin vamile catre Republica Moldova, iar trecerea in Ucraina se va putea face pe Dunare, la Galați, cu ajutorul unui bac suplimentar pus la dispoziție de armata. Sunt noile masuri luate de autoritați dupa…

- Coloane de camioane s-au format in mai multe puncte de trecere a frontierei la iesire din tara. Cel mai mare timp de asteptare este inregistrat la granita cu Ucraina, la Siret, unde transportatorii asteapta 14 ore pentru efectuarea formalitatilor si iesirea spre tara vecina. Aglomeratie pe arterele…

- Cozi de kilometri și timpi de aștepare de cate 8 ore pentru camioanele care tranziteaza Romania și trebuie sa ajunga in Ucraina, pe la vama Siret. Pe sensul de intrare in Romania dinspre Ucraina, timpul de asteptare este de doua ore. Poliția și vameșii lucreaza la capacitate maxima, dar spun ca transportatorii…

- ​Numarul de accidente provocate pe teritoriul Romaniei de autovehicule inmatriculate in Ucraina a crescut foarte mult in primele trei luni din acest an, pe fondul valului de refugiați fugiți din calea invaziei Rusiei și au inceput sa apara și primele accidente provocate de șoferi care au mașini neasigurate…