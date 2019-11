Stiri pe aceeasi tema

- Echipa A.C.S. Frontiera Tomis, din cadrul Garzii de Coasta, a participat timp de o luna la activitati de promovare a sportului national, oina, sub sloganul "Sa jucam oina impreuna ", in scolile din municipiul Constanta.Astfel, in perioada 10 octombrie ndash; 13 noiembrie a.c., elevii de la Scolile Gimnaziale…

- Peste 200 de elevi din zona Munților Apuseni au fost informați de polițiștii de la prevenire, in legatura cu pericolul pe care-l reprezinta un comportament violent și consumul de droguri. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, alaturi de specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare…

- Peste 5.000 de elevi din 40 de județe din țara au participat la lecțiile deschise susținute de specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). Timp de trei saptamani, copiii au aflat cat de importanta este instalarea aplicației pentru telefoane mobile „Apel 112” și cum se utilizeaza responsabil…

- Torționarii disidentului Gheorghe Ursu au fost achitați de Curtea de Apel București, decizia nefiind însa una definitiva. Magistrații Curții de Apel Bucuresti (CAB) i-au achitat, joi, pe Marin Pârvulescu și Vasile Hodis, judecati pentru crime împotriva umanitatii în dosarul…

- Sa jucam oina impreuna Sub acest slogan se desfasoara actiunile de promovare ale sportului nostru national, initiate de campioana nationala, castigatoarea Cupei Romaniei si a Cupei Federatiei Romane la Oina, ACS Frontiera Tomis Constanta.Miercuri, 16.10.2019, incepand cu ora 13:00, sportivii se vor…

- Echipa de oina Frontiera Tomis Constanta isi indreapta atentia catre elevii din orasul de la malul marii care vor sa deprinda tainele sportului nostru national. Astazi, 10 octombrie, jucatorii campioanei Romaniei la oina vor face o vizita la Scoala Gimnaziala Nr. 37 Constanta, acolo unde vor interactiona…

- Examenele de corigența pentru anul școlar 2019 – 2020 vor fi in perioada 1-17 iulie, pentru toate clasele din invațamantul primar, gimnazial, liceal și profesional și pentru clasele de stagii de pregatire practica, școala postliceala și de maiștri, anunța Ministerul Educației. Elevii corigenți care…

- Pe 26 septembrie, de Ziua Europeana a Limbilor, la Școala Gimnaziala Tudor Vladimirescu s-a desfașurat o activitate deosebita, in care Post-ul Ziua Europeana a Limbilor, la Școala Gimnaziala Tudor Vladimirescu. Elevii,parinții și profesorii au promovat impreuna multilingvismul apare prima data in Gazeta…