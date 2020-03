Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sunt pregatite sa inchida sapte puncte de trecere a frontierei intre Romania si Serbia, de comun acord cu tara vecina, in contextul numarului mare de infectii cu coronavirus in Europa. Masura a intrat in vigoare joi dimineata. Potrivit unor surse oficiale, sapte puncte de trecere a frontierei…

- Traficul de frontiera va fi, temporar, suspendat, in anumite puncte comune cu Serbia, in urma unei decizii luate de oficialii din țara vecina.Astfel, activitatea din aceste puncte ale frontierei cu Romania a fost suspendata, temporar, incepand cu joi dimineața. Anunțul a fost facut de catre purtatorul…

- Patru puncte de trecere frontierei de la granița Romaniei cu Serbia se inchid. Autoritațile romane au anunțat ca partea sarba a decis sa inchida, de vineri dimineața, vamile de la Naidaș (Caraș Severin), Foieni și Linga (Timiș) și Porțile de Fier 2. Raman deschise punctele de trecere a frontierei de…

- Grupul operativ care coordoneaza reacția autoritaților maghiare la epidemia de SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca boala COVID-19, a propus guvernului din țara vecina decretarea starii de urgența. Executivul a aprobat acest lucru, ceea ce inseamna ca in Ungaria se aplica masuri asemanatoare celor…

- Partida din Liga Campionilor dintre Valencia si Atalanta se va juca cu portile inchise. Decizia a fost luata de autoritațile spaniole ca masura de precautie impotriva epidemiei de coronavirus. Suporterii care și-au cumparat bilete vor primi banii inapoi, anunța MEDIAFAX.Autoritatile din Spania…