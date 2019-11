Frontiera română a fost tranzitată de peste 720.000 de persoane şi 200.000 de vehicule în această săptămână Aproximativ 722.500 de cetateni romani si straini si 207.400 de vehicule au tranzitat in aceasta saptamana frontiera tarii noastre. Potrivit unui comunicat remis sambata de Politia de Frontiera, dintre persoanele care au trecut granita 343.000 au fost pe sensul de intrare si 379.500 pe cel de iesire din tara iar din mijloacele de transport, 98.200 au fost pe sensul de intrare si aproximativ 109.200 pe sensul de iesire din tara. In ceea ce priveste situatia infractionala, politistii de frontiera au constatat 253 de fapte ilegale, din care 135 infractiuni si 118 contraventii, savarsite atat de cetateni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

