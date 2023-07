Frontiera nordică, o ușă încă deschisă între Rusia și Europa Cu puștile de asalt pregatite, cu binoclurile indreptate spre țarmul rusesc, soldații norvegieni pazesc cea mai nordica frontiera a NATO, singura inca deschisa oficial intre Rusia și Europa. Pe fiecare mal al raului Pasvik, care strabate jumatate din granița de 198 de kilometri dintre Norvegia și Rusia, turnurile de veghe se ridica deasupra bolții de […] The post Frontiera nordica, o ușa inca deschisa intre Rusia și Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analiștii au examinat dinamica modificarii prețului benzinei in Romania și in intreaga lume in prima jumatate a anului și au calculat cați litri de benzina iși poate permite un roman cu un salariu mediu, conform picodi.com.Cele mai mici prețuri la benzina pot fi gasite in Europa de Est – in Belarus…

- UPDATE ORA 7.30 - Un incident a avut loc pe un pod important care leaga Crimeea de regiunea rusa Krasnodar , circulatia fiind intrerupta in zona, a anuntat in noaptea de duminica spre luni guvernatorul rus al peninsulei anexate Crimeea, relateaza AFP."Circulatia a fost intrerupta pe podul Crimeei. O…

- Trecerea pe ecartament european a caii ferate din Chișinau spre Europa trebuie sa fie implementata ca un prim pas pentru imbunatațirea legaturilor intre Moldova și Romania. Aceasta este opinia comuna a Comisiei Europene și Bancii Europene de Investiții (BEI), transmite IPN cu referința la un comunicat…

- Consecințele razboiului provocat de Rusia in Ucraina s-au multiplicat, iar la nivel global este vizibila tendința de fragmentare și reașezare geopolitica, spune Klaus Iohannis, in mesajul transmis de Ziua Europei. Președintele face apel la unitate și solidaritate și transmite ca Europa globala este…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va deplasa marti la Kiev pentru a se intalni cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat luni purtatorul sau de cuvant – transmite DPA, preluata de Agerpres. Cea de-a cincea vizita efectuata de Von der Leyen in Ucraina de cand Rusia…

- Presedintele Ucrainei, Volodomir Zelenski a afirmat, in discursul de duminica seara, ca se pregatesc noi decizii de sanctionare a Rusiei si ca toti cei care ajuta Ucraina si pun presiune asupra ”statului terorist” sunt ”aparatori ai pacii”. „A fost pregatita o initiativa legislativa importanta pentru…

- Serviciile secrete ruse se s-au infliltrat in randul mulțimii, in timpul protestelor din Europa sau chiar au organizat demonstrații in mari orașe, scopul lor fiind sa creeze un sentiment anti-ucrainean in Occident și sa intarzie aderarea Suediei la NATO, arata o ancheta comuna a mai multor publicații…

- Presedintele Ucrainei, Volodomir Zelenski a afirmat, in discursul de duminica seara, ca se pregatesc noi decizii de sanctionare a Rusiei si ca toti cei care ajuta Ucraina si pun presiune asupra ”statului terorist” sunt ”aparatori ai pacii”. „A fost pregatita o initiativa legislativa importanta pentru…