Stiri pe aceeasi tema

- Lideri ai diverselor miscari palestiniene au lansat luni, la Cairo, negocieri in vederea unei reconcilieri, sub egida Egiptului, intr-o incercare de a pune capat disensiunilor interne in vederea unor alegeri prevazute anul acesta, relateaza Reuters. Egiptul incearca - fara succes - de 14 ani…

- Zeci de persoane au fost ranite, sâmbata, în urma unei explozii care a avut loc într-o cladire din teritoriul palestinian Fâsia Gaza, armata israeliana spunând ca nu are nicio legatura cu incidentul, acesta fiind produs din cauza depozitarii de armament în zone rezidențiale.Explozia…

- Zeci de persoane au fost ranite, sambata, in urma unei explozii care a avut loc intr-o cladire din teritoriul palestinian Fasia Gaza, armata israeliana anuntand ca este vorba de un incident produs din cauza depozitarii de armament, potrivit Mediafax.ro. Explozia s-a produs intr-o cladire situata…

- Grupuri de militanti palestinieni au lansat, marti, rachete in Marea Mediterana, in largul Fasiei Gaza, la inceputul primului lor exercitiu mixt efectuat vreodata, despre care presa israeliana a scris ca este o demonstratie de forta organizata de Iran, relateaza Reuters, conform news.ro. Gaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a exprimat vineri in favoarea imbunatatirii relatiilor cu Israelul si a continuarii schimburilor in sfera informatiilor, dar a criticat politica israeliana fata de palestinieni ca fiind „inacceptabila”, relateaza Reuters, conform Agerpres. „Politica privind Palestina…

- Israel va incepe administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 pe 27 decembrie, dupa ce a primit un prim lot de la gigantul farmaceutic american Pfizer, a anunțat, miercuri, premierul Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, citata de Agerpres.”Aceasta este o zi de sarbatoare pentru Israel! Se intrevede sfarsitul…

- Aviatia militara israeliana a atacat duminica dimineata tinte din Gaza ale miscarii islamiste Hamas, dupa ce militantii palestinieni au lansat sambata seara o racheta catre Israel, transmite dpa. Inainte de zori, avioane si elicoptere de atac israeliene au lovit, printre altele, doua ateliere…

- O racheta a fost lansata sambata seara din Fasia Gaza in sudul Israelului, a informat armata israeliana intr-un comunicat, fara a oferi mai multe detalii, transmite AFP. Anuntul armatei a venit la scurt timp dupa ce sirenele au sunat in orasul israelian Askelon, din apropierea granitei cu teritoriul…