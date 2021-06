Frontiera de vest a României, blocată! Timpi de așteptare uriași la punctul de trecere de pe autostradă Weekendul minivacanței de Rusalii debuteaza cu blocarea frontierei de vest a Romaniei. Vineri noaptea, aplicația de trafic in timp real al Poliției de frontiera indica un timp de așteptare de 150 de minute la punctul de trecere a frontierei Nadlac 2 pe autostrada și de 60 de minute la vama de la Nadlac 1. Deși se lucra pe 6 artere la ieșirea din țara, partea romana susține ca sistemul informatic al maghiarilor a cazutz ceea ce a generat cozi de uriașe. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

