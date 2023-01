Stiri pe aceeasi tema

- Numarul intrarilor ilegale in Uniunea Europeana a crescut in 2022 cu 64% comparativ cu anul precedent, ajungand la cel mai ridicat nivel de dupa 2016, a anuntat, vineri, agentia europeana de supraveghere a frontierelor, Frontex, potrivit AFP. Conform agentiei, in 2022 au fost inregistrate 330.000 de…

- Numarul intrarilor ilegale in Uniunea Europeana a crescut in 2022 cu 64% comparativ cu anul precedent, ajungand la cel mai ridicat nivel de dupa 2016, a anuntat, vineri, agentia europeana de supraveghere a frontierelor, Frontex.

- Numarul de migranti care au intrat ilegal in Uniunea Europeana a crescut semnificativ de la an la an, potrivit Frontex, agentia pentru politia de frontiera si garda de coasta a blocului, citata vineri de DPA și Agerpres.

- Klaus Iohannis a de clarat ca a fost complet suparat și dezamagit dupa votul negativ, in care Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen. „Votul din Consiliul JAI este foarte problematic pentru noi toți in Romania și trebuie sa spun ca am fost dezamagit și suparat dupa ce am primit rezultatul acestui…

- Ylva Johansson spune ca Uniunea Europeana a luat deja masuri pentru raspunde preocuparilor Vienei in ceea ce privește stoparea valului de emigranți. Intrebata despre șansele reale de aderare, oficialul a spue ca „o dinamica foarte buna”. „Ma astept sa fie un Consiliu foarte dinamic, cu foarte mult angajament…

- Opoziția Olandei fața de aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen ar putea sa o coste o funcție importanta in Uniunea Europeana, respectiv șefia agenției de paza a frontierelor, Frontex.

- Uniunea Europeana si cele sase state ale Balcanilor Occidentali au convenit joi la Berlin inasprirea masurilor impotriva migratiei, fenomen ce s-a amplificat pe ruta balcanica, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana si cele sase state ale Balcanilor Occidentali au convenit, joi, la Berlin inasprirea masurilor impotriva migratiei, fenomen ce s-a amplificat pe ruta balcanica, relateaza agentia EFE.