FRONTEX: Numărul de migranți care intră în UE prin Balcanii de Vest s-a dublat în 2020 Trecerile ilegale ale frontierelor terestre ale Uniunii Europene prin Balcani de catre migranți s-au dublat într-un an, în timp ce sosirile pe mare în Mediterana au scazut semnificativ comparativ cu 2019, a anunțat marți agenția europeana Frontex, citata de eunews.com.



În luna octombrie au fost depistate aproape 3.500 de treceri pe rute de terestre din Balcanii de Vest, cu peste o treime mai mult decât în ​​luna anterioara, a spus Frontex, Agenția Europeana pentru Poliția de Frontiera și Garda de Coasta.



Cifrele preliminare arata ca în primele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

