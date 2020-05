Frontex anunţă că migraţia ilegală s-a redus cu 85% în aprilie pe fondul pandemiei Agentia europeana Frontex a anuntat marti ca numarul trecerilor ilegale de frontiere pe rutele de migratie spre Europa s-a redus cu 85% in aprilie fata de luna anterioara, fiind de circa 900, transmite AFP. Aceasta cifra este cea mai scazuta incepand din 2009, de cand agentia europeana a inceput sa stranga astfel de date. Conform comunicatului Frontex, scaderea record se datoreaza in principal pandemiei de COVID-19, dar si unor intarzieri in comunicarea datelor de catre autoritatile nationale. La solicitarea AFP, serviciul de presa al Frontex a subliniat ca aceste intarzieri nu au influentat semnificativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

