- In urma scandalului de dopaj in care au fost angrenate 17 jucatoare de la Corona Brasov, FR Handbal a comunicat decizia Comisiei Centrale de Apel, prin care retrogradeaza echipa din Liga Nationala 2019-2020 si pierde meciul din 16-ile Cupei Romaniei, cu Stiinta Bucuresti, cu scorul de 0-10.

- Comisia de Apel a Federatiei Romane de Handbal a decis, in sedinta sa de miercuri, sa retrogradeze echipa CSM Corona Brasov din Liga Nationala . Aceasta decizie a venit in urma scandalului de dopaj de la clubul de sub Tampa. „Admite apelul formulat de CSM Corona Brasov. In temeiul art. 21.2. din Regulamentul…

- Scandalul de dopaj de la echipa de handbal feminin Corona Brașov a ținut prima pagina a publicațiilor de sport in ultimele saptamani. Federația Romana de Handbal a hotarat in cele din urma excluderea echipei ardelene din Liga Naționala. Fara a ne bucura in vreun fel de ceea ce s-a intamplat sub Tampa,…

- CS Gloria Bistrița o inlocuiește pe Corona Brașov in grupele Cupei EHF la handbal feminin. CONTEXT: GSP.ro a dezvaluit in exclusivitate ca lotul Coronei Brașov este suspectat de DOPAJ de ANAD. ...

- CSM Corona Brasov a terminat la egalitate cu CSM Bucuresti, 30-30 (15-15), miercuri seara, sub Tampa, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Cristina Laslo a marcat ultimul gol al meciului, pentru Corona, cu un minut si jumatate inainte de final. …

- SCM Rm. Valcea a fost invinsa cu 24-19 de Gloria Bistrița, intr-un meci restanța din etapa a 8-a a Ligii Naționale de handbal feminin. Echipa lui Florentin Pera a suferit primul eșec al sezonului, iar batalia pentru titlu a fost relansata, anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe! Se dau bani…