Stiri pe aceeasi tema

- S a lansat o campanie de strangere de fonduri pentru ajutorarea micului Octavian. In 2019, Vasile Apetroaie a cucerit aurul la 4X400 m la Campionatul Balcanic. In sportul constantean, sunt mai multe initiative umanitare in acest caz.Octavian, baietelul in varsta de numai un an si noua luni al alergatorului…

- Campania electorala pentru alegerile locale a fost una "bizara'' si ''atipica'', pentru ca toata lumea s-a ajustat la niste circumstante speciale, este de parere sociologul Barbu Mateescu. "Pandemia a blocat foarte multe initiative, foarte multe actiuni posibile…

- Incepand cu luna septembrie, fiecare produs Ariel achiziționat din magazinele Carrefour inseamna o donație catre ViitorPlus pentru iluminarea unui sat din Romania. București, 17 septembrie 2020: Ariel, un brand din portofoliul P&G, in parteneriat cu Carrefour și ViitorPlus, lanseaza campania ”POD…

- Donatori de sange de peste 10 ani, pompierii participa la o noua campanie umanitara "Salvatorii doneaza pentru viata!" este o campanie organizata, la nivel national, in perioada 07-11 septembrie a.c. Pompierii giurgiuveni s-au alaturat acestei initiative, iar in aceasta dimineata au mers la Centrul…

- Asociația Monumentum și Societatea Limba Noastra cea Romana strang fonduri pentru a reface crucea de la mormantul preotului Alexandru Cristea, care a compus muzica Imnului de stat al Republicii Moldova. Arhitectul Mihail Andrieș a creat proiectul noii cruci și este nevoie de 40.000 de lei moldovenești…

- Dr. Anthony Fauci a explicat care sunt riscurile imunizarii de turma "Daca toata lumea l-ar contracta (noul coronavirus), chiar si cu procentul relativ mare de oameni asimptomatici, foarte multi vor muri", a avertizat Fauci, conform CNN. Doctorul Anthony Fauci: "Tinerii nu ar trebui sa…

- A fost lansata campania de constientizare impotriva poluarii cu deseuri a apelor din Romania ldquo;Fata in fata cu deseurile din ape" Campanie, initiata de ONG ul Act for tomorrow si sustinuta de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral se doreste un semnal de alarma asupra faptului ca deseurile…

- urnalistul Charlie Ottley, celebru pentru documentarul in cinci serii „Wild Carpathia“, a prezentat Consiliului Local cele patru clipuri de prezentare ale Brașovului, care vor rula timp de trei luni pe BBC World, rețeaua britanica de televiziune cu acoperire mondiala. „Campania noastra anterioara,…