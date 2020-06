Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar britanic a povestit ca, in urma unui accident a intrat in coma, dupa care s-a trezit crezand ca are varsta de șase ani și vorbind fluent limba franceza, pe care o facuse la școala, dar fara sa ajunga sa o stapaneasca.

- Mascatii au descins la locuinta lui Nicusor Moldoveanu, poreclit “Johny Chass”, dupa ce acesta i-a injurat si i-a amenintat pe politisti in mai multe postari de pe Facebook. El a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat intr-un dosar de ultraj. Mascatii au descins la locuinta lui Nicusor Moldoveanu,…

- Doi doctori din Wuhan s-au trezit bronzați din cap pana-n picioare, fara sa fi stat o secunda la plaja. Ambii au fost salvați prin intermediul uneia dintre cele mai spectaculoase proceduri medicale, dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus.

- Sir Kenny Dalglish, 69 de ani, depistat cu coronavirus, a declarat: „Oamenii ar putea crede ca am primit cel mai bun tratament datorita numelui meu, dar pentru toți este la fel”. Lumea s-a ingrijorat cand s-a dat vestea ca Sir Kenny Dalglish, fosta legenda a lui Celtic, Liverpool și a naționalei Scoției,…

- Locuitorii din zona de nord a Capitalei s-au trezit, miercuri dimineața, cu un fum inecacios in locuințe și mulți dintre ei s-au gandit la ce e mai rau. Și in comunele Mogosoaia, Corbeanca si Peris, oamenii au sesizat ca aerul de afara este pur și simplu irespirabil.

- In aceste vremuri de criza toata lumea ajuta cum poate. Iar celebrul bucatar Adi Hadean face ce se pricepe cel mai bine: gatește pentru medici și batrani singuri, in fiecare zi. Echipați corespunzator, voluntarii duc pranzul la spitale și la casele celor neajutorați, potrivit click.ro. De patru zile,…

- Muzee fara vizitatori, obiective turistice parasite, metropole pustii. Medici cu urmele efortului pe fețe, batrani fara ajutor, copii inchiși in case, stații de metrou fara calatori, rafturi fara alimente. Lacrimi, suferința, traim in vremea pandemiei de coronavirus...