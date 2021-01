Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Disperați ca nu iși pot exercita meseria din cauza restricțiilor, frizerii din Germania afirma ca se simt umiliți și atrag atenția guvernului federal ca industria lor este cu un picior in groapa. ”Toate rezervele au fost epuizate, in unele cazuri chiar și banii puși de-o parte pentru batranețe. In joc sunt […] The post Frizerii nemți implora guvernanții sa le dea voie sa munceasca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .