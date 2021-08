Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și conducerea E.On Energie Romania au ajuns la un acord de reeșalonare pe o perioada de 30 de luni a unor datorii ale Colterm de 51,5 milioane de lei și garantate in trecut de municipalitate și pentru care risca sa fie executata silit. Municipalitatea a fost somata…

- Primaria Timișoara și E.On Gaz au ajuns la un acord pentru reeșalonarea unor datorii ale Colterm, in valoare de 51,5 milioane de lei, garantate de municipalitate și neplatite timp de trei ani. Primaria Timișoara și conducerea E.On Energie Romania au ajuns la un acord de reeșalonare pe o perioada de…

- Premierul Citu afirma ca Primaria Timisoara a transmis foarte tarziu cererea de finantare pentru achizitionarea de certificate verzi pentru Colterm, furnizorul de termoficare din municipiu. The post Premierul Citu il taxeaza pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz: „Sa vedem cum s-au cheltuit banii in…

- „Salut faptul ca organele statului au inceput sa ancheteze actiuni din trecut, care au prejudiciat Colterm si au adus-o in pragul insolventei. Am aflat ca actiunea politiei, sub coordonarea procurorilor, vizeaza circumstantele in care compania a incheiat, la inceputul anului trecut, un contract cu…

- Transparentizarea este in continuare o prioritate pentru administrația Fritz. Edilul-șef a vorbit, intr-un interviu pentru G4Media, despre cum trebuie sa aduca administrația publica locala in secolul XXI, dar și despre Colterm și certificatele anti-poluare. La anul, societatea de termoficare se va concentra…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat dupa ce compania locala de termoficare a primit amenda 20 de milioane de euro pentru ca nu a cumparat certificate verzi. Banii pentru achiziție ar fi trebuit sa vina de la Primaria Timișoara insa nu au fost alocați. Șeful CJ Timiș, Alin Nica, a anunțat…

- Fostul primar Nicolae Robu continua razboiul sau personal cu actualul edil-sef, Dominic Fritz. De aceasta data el se cooara la a promova un mare neadevar, afirmand ca Primaria Timisoara a fost amendata cu 21 de milioane de euro pentru certificatele verzi de la Colterm. Mai mult, in postarea sa pe Facebook,…