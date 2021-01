Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a fost confirmat, miercuri, cu noul coronavirus. El și-a facut testul pentru ca a avut dureri musculare și puțina febra. Spune ca nu iși poate imagina cum și de unde l-a luat, pentru ca poarta mereu masca și se spala des pe maini. Dominic Fritz s-a trezit marți seara…

- Primaria municipiului Timișoara are de platit 18 milioane de lei ca despagubiri si cheltuieli de judecata pentru procesele pierdute in acest an, a declarat primarul orașului, Dominic Fritz, relateaza Agerpres.Acesta a maispus ca a achitat peste 14 milioane de lei din cele 18 de la preluarea mandatului.500.000…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, sambata seara, ca a cerut sprijinul Guvernului pentru asigurarea furnizarii agentului termic catre abonatii sistemului centralizat de incalzire, care risca sa ramana fara acest serviciu din cauza datoriilor "istorice" si a penalitatilor companiei…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, reacționeaza, dupa ce prefectul de Timiș a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca Timișoara ramane fara gaz și carbune pentru caldura furnizata de Colterm. Edilul șef amintește, in premiera spune acesta, ca chiar are ”grea moștenire” in acest sector, iar in prima…

- Consilierii municipali au aprobat, vineri dupa-masa, in cadrul unei ședințe extraordinare, un proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Timișoara pentru anul 2021. Impozitele nu se majoreaza anul viitor, se indexeaza doar cu rata inflației, dupa cum spunea primarul Dominic…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, admite faptul ca municipiul are problema de infrastructura sanitara. Edilul explica ca in Timișoara spitalele funcționeaza in cladiri vechi de sute de ani. In Timișoara și nu numai sunt facute controale la secțiile de terapie intensiva din toate spitalele…

- Primarul Timișoarei gasește fel de fel de „surprize” prin cladirea de pe C.D. Loga. Dupa ce a fost somat ca ramane fara curent „in birou”, Dominic Fritz a gasit facturi neinregistrate inca din primavara, in valoare de 135.000 de lei. Primaria are restanțe de 2 milioane de lei catre Enel.

- Timișorenii care se incalzesc inca ”de la stat”, folosind energia termica din rețeaua Colterm, vor avea in aceasta iarna caldura, chiar daca aceasta va presupune un efort financiar enorm, pentru Primaria Timișoara. Edilul-șef, Dominic Fritz, spune ca se cauta soluții prin care acest efort bugetar sa…