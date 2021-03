Stiri pe aceeasi tema

- Protestele impotriva restricțiilor au fost deturnate spre xenofobie și naționalism, este de parere primarul Timișoarei. Dominic Fritz a declarat ca e foarte clar ca toate aceste masuri restrictive luate peste tot in lume au creat o frustrare sociala, o presiune economica și o neliniște. „Cred ca aceste…

- Persoanele care au instigat la violenta la protestele de luni seara impotriva noilor masuri luate de autoritati pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 trebuie sa plateasca, a transmis prefectul Capitalei, Alin Stoica.

- Un numar destul de mare de timișoreni s-au adunat in mod spontan in centrul Timișoarei pentru a demonstra impotriva resticțiilor impuse de pandemie. Ulterior, primarul Dominic Fritz a primit o vizita nocturna neașteptata, protestatarii deplasandu-se la domiciliul acestuia, unde au strigat ”Demisia”.…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Circa 250 de persoane au participat, duminica dupa amiaza, la Timișoara, la un protest impotriva vaccinarii obligatorii, impotriva masurilor de restricție și impotriva carantinarii Timișoarei. Protestatarii au plecat in marș spre Primaria Timișoara unde au scandat lozinci impotriva primarului Dominic…

- Razboiul declarațiilor intre primarul Dominic Fritz și președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica pe tema carantinarii Timișoarei și a județului continua. Așa cum se știe, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este adeptul infocat al carantinarii Timișoarei și, mai nou, iși dorește ca intreg județul…