„Curațenia” din administrația locala a fost unul dintre principalele mesaje din campania sa pentru Primaria Timișoara, insa Dominic Fritz spune ca prefera sa nu se grabeasca. Deși Ioan Nasleu a fost inlaturat de la conducerea Piețe SA, acesta a ramas in continuare in consiliul de administrație, ba mai mult, interimar a fost desemnat tot un […] Articolul Fritz despre intarzierea modificarii organigramei și a CA-urilor: ”Sunt un neamț care lucreaza in Romania intr-o instituție disfuncționala” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .