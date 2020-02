Stiri pe aceeasi tema

- Acuzații grave facute de Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara. Useristul a dezvaluit, pe pagina sa de Facebook, ce sume uriașe de bani au fost irosite pentru umplerea Timișoarei de semafoare, dar și ca municipalitatea se pregatește sa cumpere altele noi, evitand licitația. „Semaforișoara…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, intenționeaza sa lanseze, in aceasta seara, viziunea strategica a orașului pana in anul 2030. Aceasta a fost realizata de o echipa din USR și specialiști din diverse domenii, potrivit reprezentanților formațiunii politice. Pe de alta parte,…

- Nicolae Robu nu exclude o eventuala candidatura ca independent pentru un nou mandat la Primaria Timișoara. Întrebat de Mediafax despre aceasta posibilitate, Robu a spus: „Daca simt ca timișorenii doresc sa le fiu primar în continuare, atunci desigur voi candida”. Trimis în…

- Nicolae Robu nu exclude o eventuala candidatura ca independent pentru un nou mandat la Primaria Timișoara. Intrebat de MEDIAFAX despre aceasta posibilitate, Robu a spus: „Daca simt ca timișorenii doresc sa le fiu primar in continuare, atunci desigur voi candida”. Trimis in judecata de DNA, alaturi de…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, nu crede ca municipalitatea are vreo șansa sa se digitalizeze in proporție de 100% in relația cu cetațenii, așa cum anunța, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, Nicolae Robu. Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Fritz atrage…

- Reprezentanții USR Timiș spun ca sub nicio forma nu vor bate palma cu liberalii pentru alegerile de anul viitor. Ei spun ca au o relație buna cu colegii de alianța din PLUS, dusa la nivel de prietenie și ca nu se pune problema unei candidaturi comune cu PNL. „Filialele USR au autonomie.…

- Este exclus ca USR Timiș sa faca o alianța cu PNL pentru susținerea unui candidat comun la alegerile locale de anul viitor. Anunțul a fost facut, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de catre Cristian Moș, liderul USR Timiș. „Filialele USR au autonomie și Dan Barna a specificat ca discuția de…