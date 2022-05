Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a avut la conferinta de presa de azi un anunt intre „politica si administratie” la adresa viceprimarului liberal Cosmin Tabara. Anuntul edilului Timisoarei vine dupa ce in ultima perioada mai multe proiecte importante au cazut din cauza opozitiei din interiorul Consiliul Local.…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat azi ca a inceput procedurile pentru a penaliza doua dintre firmele care au depasit termenele sau nici nu au finalizat lucrarile asumate in oras. In primul rand, edilul a anuntat ca pentru fiecare zi de intarziere a lucrarilor de la „Fantana cu Pesti”, aflata inca blocata…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) aloca milioane de euro pentru a inchiria in perioada urmatoare vehicule de transport marfa cu șofer. Sunt mijloace de transport destinate in principal exploatarilor miniere, in baza unui acord-cadru imparțit in șase loturi și care are o valoare de 14,7 milioane de lei.…

- Scandalul a izbucnit dupa ce ministrul Investitiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a decis sa redistribuie sarcinile secretarilor de stat."Am facut o regandire a atribuțiilor la nivel de de secretar de stat și la momentul la care a fost aceasta reașezare și a luat cunoștința, comportamentul…

- STOP desființarii fantanii arteziene din Piața Sfatului! Apel lansat de consilierul local Alexandra Crivineanu. In urma unui concurs internațional de soluții pentru reabilitarea Pieței Sfatului, Primaria Brașov impreuna cu Ordinul Arhitecților din Romania a ales proiectul care prevede eliminarea fantanii…

- Primaria Timișoara și Colterm au inițiat mai multe masuri care, teoretic, ar trebui sa puna societatea de termoficare pe linia de plutire, pentru ca ulterior sa devina eficienta. Primarul Dominic Fritz a anunțat mai multe masuri pe termen scurt, urgente, la care se adauga altele, inovative, pe termen…

- Lucrarile de reabilitare a Fantanii cu Pești din Piața Victoriei, considerata un simbol al Timișoarei, bat pasul pe loc. Renovarea ar fi trebui sa fie gata in februarie, insa acest lucru nu s-a intamplat. Consilierul liberal Simion Moșiu de la PNL l-a interpelat in legatura cu acest subiect pe viceprimarul…

- Autorul continua evocarea anilor de scoala cu descrierea localului scolii din sat. Mostenita, cum spuneam, de la regimul „burghezo-mosieresc", scoala mea arata exact cum se vede in imaginea de mai jos (minus termopanele de la ferestre!). In scuarul din fata portii principale fusese amenajata de multa…