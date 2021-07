Stiri pe aceeasi tema

- Primaria inchide circulația pe strada Budai Deleanu pentru a putea fi executate lucrari de asfaltare. Traficul va fi restricționat pe tronsonul cuprins intre str. Transilvania și sensul giratoriu de la bd. Iuliu Maniu. Masura se va institui incepand de joi seara de la ora 21,00 și pana vineri dimineața…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a prezentat vineri proiectul pentru noua organigrama a Primariei Timisoara. Proiectul prevede o reorganizare masiva a Primariei Timisoara, fiind prevazuta desfiintarea a 80 de posturi. Multe dintre posturile desfiintate erau, oricum, neocupate.

- Furnizorul german de componente pentru industria auto Continental va inchide fabrica de sisteme de inductie din Nadab (Arad) si va transfera operatiunile spre fabrica de furtunuri din cauciuc de incalzire/racire din Carei (Satu Mare), relateaza Profit.ro, care precizeaza ca transferul, argumentat…

- Șoferii din București se pot bucura. Traficul nu va fi restricționat la finalul saptamanii curente, potrivit ultimelor informații anunțate de Primaria Municipiului București. Decizia a fost luata de autoritațile locale pe fondul debutului Campionatului European de Fotbal – UEFA 2020. Proiectul „Strazi…

- Incepe numaratoarea inversa. Timișoara va fi, in 2023, Capitala Culturala Europeana, dar activitatea TM2023 este in continuare blocata. Cu pandemie sau fara pandemie, asociația nu poate funcționa pentru ca nu are un consiliu director complet. Dominic Fritz merge impreuna cu liderul CJ Timiș la București,…

- Atenție, șoferi! Se inchide trafic rutier pe strada Crișan din Timișoara. Pentru executarea lucrarilor de așternere a covorului asfaltic, municipalitatea anunța ca se va inchide circulația pe tronsonul cuprins intre str. Munteniei și bv. Cetații, in perioada 14-15 aprilie, in intervalul orar 8-18. In…

- Dupa ce primarul Dominic Fritz anunța recent ca Muzeul Cetații, unul dintre proiectele demarate de fosta administrație, cuprins in dosarul de candidatura al Timișoarei pentru titlul de Capitala Europeana a Culturii, iși schimba locația, se pare ca lucrurile nu stau tocmai așa. Proiectul inițial viza…

