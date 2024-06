Frisoane la vârf. Autoritățile s-au trezit că nu mai au cărbune pentru termocentrale Retragerea unui reactor de la Cernavoda și producția slaba din regenerabile au reorientat atenția, in disperare de cauza, spre termocentralele pe carbune, pentru a evita colapsul sistemului. Autoritațile s-au trezit, insa, ca nu mai au carbune, din cauza exproprierilor care treneaza de ani de zile, lasate, in mod deliberat, la mica negociere, fara ca sistemul […] The post Frisoane la varf. Autoritațile s-au trezit ca nu mai au carbune pentru termocentrale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

