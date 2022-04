Totul este despre gatirea lenta a mielului – daca al tau are nevoie de puțin mai mult, atunci lasa-l la cuptor. Rezultatele vor fi atat de tandre, incat va merita timpul suplimentar. Ingrediente2,25 kg/5 lb umar intreg de miel, cu piele4 catei de usturoi , taiati felii2 cepe mari , taiate in sferturi750 g/1lb 10oz cartofi cerați, cum ar fi Desiree, curațați și taiați in felii groase de 2 cm/¾in570 ml/1 litru supa fierbinte de miel sau vitalegume verzi, de servit Pentru sos3 linguri de grasime de miel50g/1¾oz faina simpla450 ml/16 fl oz supa fierbinte de miel sau de vita100 ml/3½ fl oz vin roșu1-2…