Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Huawei a lansat un avertisment dur in legatura cu viitorul companiei, ceea ce ar putea fi un semnal de alarma pentru viitorul afacerilor mai mici intr-o perioada in care China intampina dificultați economice, iar in multe alte țari se vorbește despre intrarea in recesiune, scrie The Guardian.

- Economia germana a devenit mult mai dependenta de China in primul semestru din 2022, investitiile directe si deficitul sau comercial atingand noi valori record, in pofida presiunilor politice asupra Berlinului sa se distanteze de Beijing, conform unui studiu consultat de Reuters.

- Fondul Monetar Internațional a redus din nou marți previziunile de creștere economica globala pentru 2022 și 2023 și a avertizat ca riscurile de scadere economica din cauza inflației ridicate și a razboiului din Ucraina se materializeaza și ar putea impinge economia mondiala in pragul recesiunii daca…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit din nou, in scadere, estimarile privind cresterea economiei mondiale, potrivit unui raport facut public marți, 26 iunie, potrivit ReutersInstituția a avertizat ca riscurile care rezulta din inflatia ridicata si razboiul din Ucraina incep sa se…

- Omenirea este din nou in alerta! Autoritațile din China au facut un anunț public prin care a inștiințat lumea de faptul ca in Wuhan a fost descoperita o noua bacterie periculoasa. Iata despre ce este vorba, de fapt, dar și cum a fost depistata!

- Diagnozele modernitații actuale sunt aspre. Peter Sloterdijk a devenit referința cu formula „societatea cinica”. Un istoric german a vorbit apoi de „societatea minciunii”, dupa ce un psihiatru roman a scris ca minciuna a devenit natura secunda a multor contemporani. Mai nou, un medic german vorbește…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca summitul NATO de la Madrid a fost unul "istoric", referindu-se la decizia de a invita Finlanda și Suedia sa adere la alianța militara, relateaza CNN. Liderul de la Casa Alba a anunțat un nou ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina…

- China a denunțat joi eforturile „complet inutile” ale NATO de a o „defaima”, dupa ce alianța militara a publicat cu o zi inainte un document in care prezinta Beijingul drept o amenințare la adresa intereselor sale. „Acest așa-numit document «concept strategic» al NATO ignora realitatea și prezinta faptele…