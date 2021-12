Frigul și tensiunile geopolitice din Europa au crescut prețul gazelor la un nou record Pretul gazelor naturale in Europa a atins marti un nou nivel record, stimulat de cererea din sezonul de iarna dar si de tensiunile geopolitice dintre principalul furnizor al Europei, Rusia, si clientii sai, informeaza AFP. La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT la nivelul record de 162,775 euro pentru un Megawatt-ora, adica o crestere de peste 10% comparativ cu pretul inregistrat luni seara, si peste precedentul record stabilit in data de 6 octombrie. Pe piata din Marea Britanie, pretul gazelor cu livrare in luna urmatoare a atins de asemenea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

