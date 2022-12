Stiri pe aceeasi tema

- Un om al strazii și-a gasit sfarșitul pe treptele unui magazin din Romania, dupa ce frigul care a cuprins țara noastra i-a fost fatal. Valul polar care a venit din Europa a facut deja a patra victima, dupa ce in urma cu puțin timp au mai murit trei persoane din aceeași cauza.

- Avertisment de la meteorologi, incepand dupa-amiaza, valul polar lovește toata țara, pana la orele pranzului, cerul se va menține innorat in aproape toate regiunile, mai puțin in sud-est. Ploile iși vor face apariția in jumatatea de vest a Romaniei, iar cantitațile de apa vor fi insemnate. In restul…

- Joe Biden, care a promis sa relanseze și sa aprofundeze alianțele tradiționale ale Statelor Unite, a desfașurat tot fastul Casei Albe pentru a-l primi pe Emmanuel Macron și pentru a incerca sa dezamorseze tensiunile legate de masurile de stimulare ale industriei americane, considerate ” super agresive”…

- Vine valul polar peste țara noastra. Anunțul meteorologilor pentru urmatoarele doua saptamani Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) arata cum va fi vremea in perioada 28 noimebrie – 5 decembrie in țara. De asemenea, meteorologii anunța ca un nou val de aer polar va lovi Romania, iar…

- Mii de persoane au protestat, in mai multe orase din Spania, impotriva violentei de gen, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Compania petroliera americana Chevron ar putea obține aprobarea autoritatilor din Statele Unite pentru a-și extinde considerabil operațiunile din Venezuela, pe masura ce guvernul și opoziția din Venezuela vor relua discuțiile politice, au declarat miercuri trei persoane familiarizate cu acest subiect.…

- Dezamagire in tabara republicana, dupa rezultatele parțiale ale alegerilor din Statele Unite, de marți. Valul uriaș de victorii, descris de sondajele preelectorale ca fiind un tsunami roșu, nu s-a materializat.

- 31 octombrie – 7 noiembrie 2022Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in saptamana 31 octombrie – 7 noiembrie valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile extracarpatice. Regimul pluviometric…