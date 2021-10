Frigul din clase, mai greu de suportat decât pandemia. Mii de elevi au intrat în online. “Stau cu păturile pe ei” Mai multe școli din Timișoara și Cluj, doua dintre marile orașe ale Romaniei au trimis copiii acasa, la cursuri online, din cauza frigului din clase. Conducerile a patru unitați de invațamant din Timișoara și-au inchis porțile pentru ca, in salile de clasa, temperatura nu depașește 15 grade. Și la Cluj, 700 de elevi se pregatesc […] The post Frigul din clase, mai greu de suportat decat pandemia. Mii de elevi au intrat in online. “Stau cu paturile pe ei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

