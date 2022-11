Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile scazute fac primele victime in țara noastra. O femeie din a murit, iar un barbat este internat in spital, la Iași, dupa ce au fost gasiți in șoc hipotermic, in ultimele 24 de ore. Femeia in varsta de 72 de ani a fost adusa de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța la Unitatea…

- Zapada din acest sezon nu s-a lasat mult așteptata. In aceasta noapte, ninsorile au cuprins, treptat, jumatatea de nord și sud a Moldovei, iar stratul de zapada s-a dovedit a fi destul de consistent. Imaginile inedite au fost publicate pe rețelele de socializare de internauți.

- Iarna s-a instalat serios in orașale din nordul Moldovei, acolo unde drumarii s-au luptat toata noaptea cu troienile de zapada așternute pe șosele. Aproximativ 100 de utilaje de deszapezire au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pe drumurile nationale din judetele Botosani, Iasi, Neamt…

- Iarna a calcat in Republica Moldova cu pași rapizi și a adus primii fulgi la nordul țarii. Weekendul care vine va fi umed, undeva cu ploi, iar undeva cu ninsori. Minime de 0 grade Celsius se prevad noaptea la nordul țarii. Pe parcursul zilei, indicele termic nu va depași +8 grade Celsius, iar lapovița…

- Iarna iși intra in drepturi. A nins astazi ca-n povești la Florești și Balți, unde pamintul și copacii au fost acoperiți cu un strat de nea. Localnicii au reușit sa filmeze primii fulgi. Potrivit Serviciului Hidromemeteorologic de Stat, astazi se prevede cer noros, iar in nordul țarii va ninge, transmite…

- In nordul Republicii Moldova au cazut primii fulgi. Conform meteorologilor, ninge la Soroca, unde sunt aproximativ +2 grade Celsius, dar și la Briceni – unde temperatura a scazut la 0 grade. Actualmente, pe intreg teritoriul țarii este valabil Cod galben de schimbare brusca a vremii, transmite Realitatea.md…

- Iarna treptat iși intra in drepturi. In nordul țarii au fost surprinși primii fulgi de omat, transmite Știri.md. Un cititor Știri.md ne-a expediat la adresa redacției imagini cu primii fulgi de omat din acest sezon in orașul Briceni. {{648744}}Din imagini, se poate observa ca primii fulgii se mențin…