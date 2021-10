Stiri pe aceeasi tema

- Frigoglass anunta ca a reluat activitatea de productie, conform planificarii, luni, 4 octombrie 2021, in cadrul unei linii de asamblare amplasata intr-o hala inchiriata din cadrul Platformei Industriale Incontro din Timisoara. Reluarea productiei survine dupa incendiul devastator al fabricii de echipamente…

- Raul Ambruș, consilierul local liberal ”rebel”, care a dorit sa fie șeful PNL Timișoara, ii da batai mari de cap lui Alin Nica, președintele filialei județene a partidului, chiar daca, teoretic, situația s-a calmat. Ambruș e tot mai ”pro” USR PLUS si se pregatește excluderea sa din partid. Comportamentul…

- Ministerul Educației a anunțat ca 8.470 de prescolari si elevi, dar si 2.688 angajati din invatamant au fost confirmati cu Covid-19. Practic, numarul elevilor infectați s-a triplat fața de saptamana trecuta. De asemenea, 6.874 de clase/grupe au activitatea suspendata ca urmare a cazurilor confirmate…

- Aproape 8.500 de elevi și de copii de gradinița au fost confirmați cu COVID-19 in ultima saptamana, fața de 3.300 in urma cu o saptamana, conform ultimelor date publicate de Ministerul Educației. Potrivit centralizarii raportarilor din unitațile de invațamant preuniversitar, astazi, 29 septembrie 2021,…

- Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat inchiderea traficului rutier pe bulevardul Mihai Eminescu, tronsonul cuprins intre bulevardul Revoluției din 1989 și str. Michelangelo, de asemenea e inchisa și strada Academician Alexandru Borza. Pentru bulevardul Eminescu masura…

- Scandal cu imbranceli și acuzații in fața cladirii in care se desfașoara sambata alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara. UPDATE 15 candidati inscrisi pentru functia de presedinte al PNL Timisoara si-au retras candidaturile, ramanand in cursa doar doi: Cosmin Tabara si Claudiu Chira. Scandalul…

- Comisia de Arbitraj a PNL a decis ca Raul Ambrus a fost suspendat corect si statutar, astfel ca acesta nu va mai participa la alegerile pentru presedintia PNL Timisoara de sambata, deoarece candidatura sa a fost invalidata.

- „Sa suspenzi 18 membri ai unei organizatii pare, asa, ca o forma de executie publica, eu nu imi aduc aminte in istoria PNL, cu atat mai putin in Timisoara, noi sa ne fi confruntat cu o asemenea situatie. Eu le-am spus tuturor colegilor mei sa se adreseze Curtii de onoare si arbitraj si am convingerea…