Frigiderul vechi Un tip a cumparat un frigider nou, pentru casa lui. Ca sa scape de cel vechi, l-a pus in fața casei, cu un carton pe el, pe care scrie: “E gratis, il vrei, ia-l acasa!”. Patru zile a stat frigiderul acolo, și nimeni nici macar nu s-a uitat la el. A realizat ca oamenii erau prea neincrezatori in aceasta oferta. Așa ca, a decis sa schimbe cartonul: “Frigider de vanzare, cu 100 lei!”. In noaptea urmatoare, cineva l-a furat! Articolul Frigiderul vechi apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

