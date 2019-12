Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica, o informare de ninsori, vreme rece și intensificari ale vantului, valabila de luni dimineața, de la ora 7.00, pana marți, la ora 10.00. ”In intervalul menționat, aria precipitațiilor va cuprinde regiunile din vestul, nordul și centrul țarii. In Maramureș, Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare de ninsori la munte, precipitații predominant sub forma de ninsoare in nord și in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului si vreme rece, in perioada 02 decembrie, ora 07:00 – 03 decembrie, ora 10:00. In intervalul…

- Meteorologii precizeaza ca de luni de dimineața, pana marți la ora 10:00, aria precipitațiilor va cuprinde regiunile din vestul, nordul și centrul țarii. In Banat, in sudul Crișanei și in centrul și sudul Moldovei la inceput va ploua, apoi se vor semnala precipitații mixte. In Maramureș, Transilvania,…

- Astfel, incepand de luni, ora 7.00, pana marti, la ora 10.00, se vor semnala ninsori la munte, precipitatii predominant sub forma de ninsoare in nord si in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului si vreme rece, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie. "In intervalul mentionat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de ninsori la munte, precipitații predominant sub forma de ninsoare in nord și in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului și vreme rece, valabila de luni, ora 07.00, pana marți, ora 10.00. In intervalul menționat, aria precipitațiilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de tip now casting valabila pentru intervalul 2 decembrie 07.00 3 decembrie ora 10.00. Se vor semnala ninsori la munte, precipitatii predominant sub forma de ninsoare in nord si in centru, depuneri de polei, intensificari ale vantului si vreme…

- Administrația Naționala de Meteorologie a avertizat, duminica, ca ca incepand de luni, de la ora 7:00, vremea va fi rece și apar ninsorile la munte, in nord și in centru, iar vantul se va intensifica.Meteorologii precizeaza ca de luni de dimineața, pana marți la ora 10:00, aria precipitațiilor va cuprinde…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo valabila de miercuri seara pana sambata dimineata. Vor fi ploi insemnate cantitativ, racire, ninsori la munte, precipitații mixte in Moldova, Transilvania și zona deluroasa a Munteniei, intensificari ale vantului. In intervalul 20 noiembrie,…