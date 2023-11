Frig și ninsoare in weekend-ul acesta în București Conform prognozei speciale a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru București, incepand de sambata se anunța o racire a vremii. Incepand de vineri dimineața și pana sambata dimineața, se prevede o incalzire a vremii in comparație cu ziua anterioara, atingand valori relativ calduroase pentru ultima decada a lunii noiembrie. Temperaturile maxime vor ajunge la 14…15 grade Celsius, in timp ce cele minime vor oscila in jurul valorii de 6 grade Celsius. Cerul va fi inițial variabil, urmand sa se acopere treptat, iar in orele serii se așteapta precipitații moderate sub forma de ploaie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

