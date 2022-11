Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ucrainean și-a avertizat aliații din Occident ca anticipeaza o intensificare a atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice in urmatoarele zile, iar Kievul nu crede ca are destule piese de schimb ca sa poata relua distribuția de energie electrica și caldura daca aceste bombardamente…

- Autoritațile de la Kiev lucreaza la un plan pentru evacuarea celor trei milioane de locuitori ai orașului in cazul in care capitala ucraineana va ramane complet in intuneric, scrie New York Times.

- Autoritatile locale se pregatesc sa infiinteze 1.000 de puncte de incalzire in Kiev, in cazul in care "nu va exista nicio sursa de electricitate, apa si caldura" din cauza atacurilor constante ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Ucrainei, a declarat primarul orasului, Vitali Klitschko, transmite…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat stand afara, in intuneric, langa epava unei drone doborate, ca numeroasele atacuri ruse asupra centralelor electrice nu vor frange spiritul ucrainenilor, informeaza Reuters. Renuntand la cadrul sau obisnuit de interior, Zelenski a spus in mesajul…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, ministru pentru reintegrarea teritoriilor temporar ocupate (de fortele ruse) in guvernul de la Kiev, i-a indemnat marti pe ucrainenii care s-au refugiat din calea razboiului in strainatate sa nu se intoarca in tara pana in primavara, intrucat se asteapta o iarna…

- Pe masura ce Europa se indreapta spre iarna, birourile devin din ce in ce mai reci, cladirile istorice raman pe intuneric, iar brutarii și cultivatorii de fructe și legume vor sa renunțe la afacere.

- Iarna care vine ar putea fi una dintre cele mai proaste din istoria europeana, a promis comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni. Oficialul european este citat de TASS. El a afirmat ca nivelul actual al inflației va destabiliza economiile țarilor din bloc, iar sezonul viitor de incalzire…