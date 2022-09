Frig puternic în România, la începutul toamnei. Unde va ninge Toamna se instaleaza cu adevarat in Romania. Meteorologii anunța temperaturi scazute in urmatoarele zile, ploi, iar la munte lapovița și ninsoare. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul tarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. La altitudini in […] The post Frig puternic in Romania, la inceputul toamnei. Unde va ninge appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

