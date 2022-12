Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene au anulat aproape 2.000 de curse in Statele Unite programate pentru joi si vineri, perturband calatoriile prilejuite de sarbatori a mii de persoane, din cauza unei puternice furtuni de iarna asteptata sa se declanseze in weekend, informeaza Agerpres. Vremea severa coincide cu sezonul…

- Desi temperaturile au scazut deja pana la -10 grade Celsius in multe zone ale Ucrainei, de asemenea in locurile unde retelele de electricitate si incalzire sunt afectate de bombardamentele rusesti asupra infrastructurilor energetice, doar 7% dintre ucraineni iau in calcul sa plece de acasa, potrivit…

- Cea mai scazuta temperatura a acestei ierni s-a inregistrat in judetul Harghita, in noaptea de marti spre miercuri, 13 spre 14 decembrie, cand la Miercurea-Ciuc termometrele au aratat minus 12,3 grade Celsius, iar la Toplita au fost minus 12,2 grade. Citește și: Doi batrani, soț și soție, au primit…

- Frigul s-a instalat in cea mai mare parte a Romaniei, aducand temperaturi de sub -15 C in zonele inalte și ingheț in aproape toata țara. Datele ANM arata ca marți dimineața au fost -19,9 C la Vf Omu, -17,4 C in munții Țarcu, -16,6 C la Balea Lac și -16,2 C in munții Calimani. La […] The post Cea mai…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ninsori si temperaturi cu minus in Romania. Un val de aer polar va tranzita țara noastra in zilele ce urmeaza. Valorile termice vor scadea sub specificul perioadei, spun meteorologii. Cum va fi vremea, in linii mari, pana la finalul…

- Temperaturile incep sa scada de vineri, 4 noiembrie, iar pana la sfarsitul acestei luni vom reveni la un regim termic firesc, ceea ce inseamna maxime care nu vor mai depasi 15 grade Celsius, a declarat Florinela Georgescu, reprezentant al ANM. Directoarea executiva al Administratiei Nationale de Meteorologie…

