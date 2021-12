Frig de crapă pietrele! Temperatura a scăzut la minus 61 de grade, în oraș! Cine s-a plans ca in Romania a fost frig in ultimele zile, cand a mai și nins in unele zone, s-ar putea sa se mai gandeasca o data. Și asta cand afla ca un val de frig a cuprins Siberia – unde deja nu mai e un secret pentru nimeni ca temperaturile pot scadea la […] The post Frig de crapa pietrele! Temperatura a scazut la minus 61 de grade, in oraș! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa incendiile devastatoare din vara, un val de frig a cuprins Siberia. Minus 61 de grade Celsius au fost inregistrate intr-o localitate.A fost pentru prima data in ultimii 10 ani cand termometrele au aratat aceasta valoare in zonele locuite din Siberia, scrie digi24.

- Dupa incendiile devastatoare din vara, un val de frig a cuprins Siberia. Minus 61 de grade Celsius au fost inregistrate intr-o localitate. A fost pentru prima data in ultimii 10 ani cand termometrele au aratat aceasta valoare in zonele locuite din Siberia. De vina pentru aceste temperaturi este tot…

- Meteorologii anunța ca luna decembrie se va caracteriza printr-o gama variata de fenomene meteorologice, respectiv ninsoare, viscol si ceata persistenta, in timp ce valorile termice vor marca o scadere, in medie, cu 4-6 grade Celsius fata de noiembrie, informeaza Agerpres . Potrivit Administratiei Nationale…

- Meteorologii avertizeaza ca vremea se schimba radical in urmatoarele zile. Dupa ce joi și vineri s-au inregistrat temperaturi de vara, iar mai multe stații meteo au inregistrat recorduri pentru aceasta perioada, incepand de sambata vremea se racește, iar in unele zone ale țarii va fi extrem de frig,…

- Lucrarile de constructii au scazut in Uniunea Europeana in luna august, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai mare declin al lucrarilor de constructii atat de la o luna la alta cat si in ritm anual, arata datele publicate, marti, de Eurostat, informeaza Agerpres. Conform acestor…

- Vremea ramane in continuare neobisnuit de rece. In centru, in sud si in sud-est ploua pe arii extinse, iar la munte se anunta ninsori si lapovita.Marti, 12 octombrie, se mai raceste fata de zilele anterioare. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la altitudini mai mici o sa cada lapovita,…

- ​Deși foarte rar temperaturile depașesc +30 de grade în octombrie în România, recordul absolut a fost de +39 de grade și în alte câteva orașe au fost mai mult de 35 de grade. Pe de alta parte în mod excepțional s-a depus strat de zapada în octombrie și la câmpie,…

- Val de aer polar in Romania: Cand vor incepe sa scada temperaturile și unde se intorc ploile Val de aer polar in Romania: Cand vor incepe sa scada temperaturile și unde se intorc ploile Vremea calda, de vara tarzie, se pare ca nu va mai dura mult și, de la sfarsitul saptamanii, va deveni o amintire.…