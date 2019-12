Stiri pe aceeasi tema

- Frig de crapa pietrele in Borșa! Stratul de zapada este prezent inca pe arii extinse și masoara: 9 cm la Baiut și Firiza Vremea a fost rece pentru aceasta perioada. Izolat a fulguit la Suciu de Jos. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe drumurile din judet. Zapada framantata cu grosimea…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe drumurile din judet. Exista un strat de zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm, care se gaseste depusa pe DN 18, intre km 156 si km 180, mai exact in Pasul Prislop. Celelalte sectoare de drumuri nationale au carosabilul partial usca si…

- Vremea a fost ieri mai rece decat normalul termic al perioadei. Local, au cazut precipitatii sub forma de ninsoare. Vantul a prezentat intensificari trecatoare in zona montana inalta. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe sectoarele de drumuri publice din judet. Cerul este acoperit,…

- Cerul a fost senin, dar, treptat, s-a innorat in cursul noptii. in Maramures. Nu au fost semnalate precipitatii. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapus si Cavnic -6 grade Celsius. Vremea va fi inchisa astazi in judet. Pe arii extinse vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare. Izolat…

- Cerul a fost senin, duminica, dar, treptat, s-a innorat in cursul nopții. Nu au fost semnalate precipitații. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Targu Lapuș și Cavnic -6 grade Celsius. Vremea va fi inchisa astazi in județ. Pe arii extinse vor cadea precipitații sub forma de ninsoare. Izolat indeosebi…

- Val de frig in Maramures. VEZI in ce localitate din judet s-a inregistrat cea mai scazuta temperatura. Stratul de zapada masura in aceasta dimineata 2 cm la Vf. Iezer Vremea s-a racit fata de zilele precedente in Maramures. Cel mai rece a fost la Targu Lapus si Cavnic -7 grade Celsius. Alte valori -6…

- Vremea va fi astazi in judetul nostru apropiata de normalul termic al perioadei, dar rece in cursul noptii si al diminetii. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 9 si 12 grade C, iar cele minime…

- Nu au cazut precipitatii in judet, in cursul zilei de ieri. Sectoarele de drumuri nationale sunt curate si uscate in zona de campie, de deal și de munte. Sunt tronsoane de drum partial umede in pasurile montane (zona inalta de munte). Temperaturi scazute in cursul noptii trecute -3 grade Celsius la…