- Tudor Ciuhodaru, medic UPU la Spitalul de Neurochirurgie Iași, a reacționat dur la adresa autoritaților din cauza incompetenței de a deschide cel mai mare spital modular din țara de la Lețcani, inchis din ianuarie 2021: "Indiferența și incompetența ucide inca o data. E pandemie sau e golanie". Cel mai…

- Anunțata pentru astazi, redeschiderea spitalului Mobil de la Lețcani se amana, deoarece instalația de oxigen nu funcționeaza. Nu este pentru prima data cand unitatea medicala de 13 milioane de euro intampina asemenea probleme. Deschiderea spitalului modular ATI de la Lețcani, amanata Potrivit directorului…

- Anunțata pentru marți, redeschiderea spitalului modular ATI de la Lețcani se amana, deoarece instalația de oxigen nu funcționeaza. Nu este prima data cand spitalul, care a costat 13 milioane de euro, are o astfel de problema. Potrivit directorului Direcției de Sanatate Publica Iași, Vasile Cepoi, acesta…

- Spitalul modular de la Lețca devine un subiect din ce in ce mai tragic și un exemplu de politici criminale in Romania. Descris inainte de a fi facut ca „cel mai modern spital COVID din Romania”, modularul este inchis de 9 luni. Ar fi trebuit sa se deschida in astazi (citește aici) dar marea redeschidere…

- In doua saptamani, vor fi 374 de paturi cu oxigen pentru bolnavii COVID.Spitalul modular de la Pipera va putea primi primii pacienti incepand de saptamana viitoare.Florin Citu a vizitat, duminica, spitalul modular Pipera pentru a verifica stadiul lucrarilorIn doua saptamani, vor fi 374 de paturi cu…

- Romania a raportat ieri cele mai multe decese asociate infectiei cu coronavirus inregistrate intr-o singura zi de la inceputul pandemiei. Au fost 385. De asemenea, in sectiile de terapie intensiva se afla un numar record de pacienti cu COVID, 1561. Ieri, inca aproape 14.000 de oameni au aflat ca sunt…

- Romania urmeaza sa primeasca sprijin extern pentru a gestiona valul 4 CoVID România urmeaza sa primeasca sprijin international pentru a gestiona valul 4 de infectari cu coronavirus, care a crescut îngrijorator presiunea pe spitale. În prezent, sunt discutii pentru…

- Situația in acest moment este dincolo de foarte grava, arata Vasile Cepoi, directorul DSP Iași: „Cazurile au depașit toate estimarile facute de noi”. Azi s-au inregistrat la Iași 856 de cazuri noi de COVID-19. Nu mai sunt locuri in spitale, astfel ca, arata medicul, „doua cazuri au ramas in ambulanța…