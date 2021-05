Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce saptamana trecuta a difuzat un teaser de cateva secunde cu cei șase actori principali din „Friends”, platforma de streaming HBO Max a lansat miercuri trailerul oficial al „Friends: The Reunion”. Episodul special cu mult așteptata reuniune va fi difuzat pe 27 mai pe HBO Max, disponibila momentan…

- Filmul DAU. Natasha, premiat cu Ursul de Argint la Berlin, va fi lansat, in premiera nationala, pe TIFF Unlimited, potrivit Agerpres. "DAU. Natasha, controversatul film care a castigat un Urs de Argint si a facut valuri la Berlin anul trecut, va fi lansat de Transilvania Film in premiera in Romania…

- BBC Three revine pe micile ecrane in ianuarie 2022, la sase ani dupa mutarea in online si dupa succesul serialelor "Fleabag", "Normal People" si "Killing Eve". Un studiu realizat de BBC sugereaza ca ar putea avea succes revenirea la postul TV normal, axandu-se pe publicul tanar, potrivit news.ro.…